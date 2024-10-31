ستيفانو بيولي يكشف أسباب قبول عرض النصر السعودي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 01:54 مساءً - أكد ستيفانو بيولي، مدرب النصر السعودي، أن تواجد البرتغالي، كريستيانو رونالدو، ضمن الفريق كان عاملاً رئيسياً بقبوله عرض العالمي، مشيراً إلى أن الدوري السعودي يتطور بسرعة.

وقال بيولي، خلال لقاء مع المركز الإعلامي للنادي السعودي: “كنت سعيداً جداً عندما تلقيت اتصالاً من النصر، لأني كنت أبحث عن تجربة جديدة، بعد 20 عاماً قضيتها في إيطاليا”.

وأردف: “اقتنعت بالانضمام إلى الدوري السعودي، لأن النصر نادٍ كبير ولديه طموح.. وحينما تحدثت مع الإدارة، جعلوني أشعر بالثقة، وبرغبتهم في التحسن والتطور”.

وأتم بهذا الشأن: “وجود رونالدو في الفريق، كان عاملاً حاسماً أيضاً، لذا قبلت العرض بكل حماس ورغبة في تقديم عروض جيدة.. ولدينا دوافع كبيرة من أجل المنافسة على لقب الدوري السعودي، هذا الموسم”.

جدير بالذكر، أن ستيفانو بيولي تم تعيينه خلفاً للمدرب البرتغالي، لويس كاسترو، والذي تم إقالته من منصبه بسبب سوء النتائج