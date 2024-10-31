طريقة تحضير سلطة الجرجير في المنزل

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 03:56 مساءً - إليك طريقة بسيطة لتحضير سلطة الجرجير في المنزل:

المكونات:

– حزمة من أوراق الجرجير الطازجة.

– حبة طماطم مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

– حبة خيار مقطعة إلى شرائح رقيقة.

– بصلة حمراء صغيرة مفرومة.

– عصير ليمونة واحدة.

– ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

– ملح وفلفل حسب الذوق.

الطريقة:

1. قومي بشطف أوراق الجرجير جيدًا تحت الماء البارد لإزالة الأتربة والأوساخ. ثم قطعي الجرجير إلى قطع صغيرة.

2. في وعاء التقديم، قومي بوضع الجرجير المقطع والطماطم والخيار والبصل الحمراء.

3. في وعاء صغير، قومي بخلط عصير الليمون وزيت الزيتون والملح والفلفل حتى تتجانس المكونات.

4. صبي خليط الصلصة فوق السلطة وقلبي المكونات بلطف حتى تتشرب الصلصة.

5. قدمي سلطة الجرجير فورًا كوجبة جانبية أو كوجبة خفيفة.

يمكنك أيضًا إضافة بعض الإضافات الأخرى إلى سلطة الجرجير مثل الجوز المفروم أو الجبن المبشور أو البذور. تذكر أن تكون إبداعيًا وتضيف تلك العناصر التي تفضلها لإضفاء نكهة إضافية وتنوع على السلطة.