القاهرة - محمد ابراهيم - بين الطرب الأصيل وعروض الهولوجرام.. المشتركون يبدعون في "Arabs Got Talent" على "MBC مصر"

تستمر العروض المتميزة لمشتركين وثنائيات وفرق تبهر لجنة التحكيم المؤلفة من ناصر القصبي، نجوى كرم وباسم يوسف، ضمن الحلقة الثالثة تجارب الأداء ضمن الموسم السابع من برنامج "Arabs Got Talent" الذي يُعرض على "MBC مصر".

في كواليس البرنامج، تتحول الأحلام إلى واقع، في هذا المكان يتحول المشتركون إلى نجوم حلموا كثيرًا في السر، ويتحوّل حلمهم إلى حقيقة من خلال المشاركة في تجارب الأداء، فمن منهم سيجتاز هذه المرحلة ويصل إلى العرض الختامي وينافس بذلك على اللقب؟

تفاصيل الحلقة

انطلقت الحلقة مع ياسمين وآرون وهما ثنائي من الأردن ولبنان، التقيا في بريطانيا، لتقديم عروض راقصة. فأبدت نجوى إعجابها بالطاقة القوية عند الثنائي والتناغم بينهما، بينما علق باسم قائلا "أنني أحب الكيمياء التي وصلت إلينا"، كما أشاد ناصر بالعلاقة العميقة الواضحة بين ياسمين وآرون، وخرجا بـ 3 نعم. بعدها، قامت ياسمين بدعوة باسم إلى الانضمام إليها لمشاركتها رقص السالسا، وقد لبى باسم الدعوة بفرح.

وقدم مهدي ماريكو وهو في عمر 14 سنة، من موريتانيا ويعيش في فرنسا، عرضًا بالرقص النقري، وأعرب عن رغبته في المشاركة لإثبات أن الرقص النقري هو فن ممتع وجذاب. لم ينل العرض استحسان ناصر، فصوت بلا، فيما أبدى باسم إعجابه بطريقة المزج بين القديم والمعاصر، ومنحه نعم ومثله فعلت نجوى.

أما لميا رياحي، وهي مطربة تونسية، ومؤسسة نادي طرب رياحيات للطرب الأصيل في تونس. وقد غنى الكورال المؤلف من مجموعة من السيدات أغنية لوردة الجزائرية. وأشادت نجوى بما وصفته بالكورال الذي يعيدنا إلى الزمن الجميل، ووصفهن ناصر بالرائعات، مشيرًا إلى أنه استمتع بالغناء، وخرجوا بـ 3 نعم.

وقدم خالد زكريا (زكي وولكر)، عرضًا فيه الكثير من المشاعر الإنسانية، إذ تناول من خلال الرقص التعبيري مأساة عاشها بسبب وفاة والدته. تأثرت نجوى وصوتت بنعم، وكذلك فعل ناصر الذي طلب منه شرحًا لمعاني العرض ثم صوت بنعم. في حين رأى باسم أن الموهبة ليست متناغمة مع الرسالة التي أراد المشترك تقديمها.

بعد ذلك، وقف نواف العودان من السعودية على المسرح ليقدم بمشاركة شريكه الأوكراني الذي شكل معه يروهين مالتميديا (Yeroheen Multimedia) عرضًا مفعمًا بالمعاني الإنسانية المؤثرة. وأشار العودان إلى أن شريكه الأوكراني صمم فكرة العرض، ثم تعرف به عن طريق الصدفة، وما كتبه مطابق إلى حد بعيد لقصة حياتي. وقال باسم أن "هذا المزج للهولوغرام بالمالتيميديا والرقص، كان جميلًا"، لافتًا إلى أنه سينتظر عرضه المقبل. ورأت نجوى "أنكما جزء من التطور التكنولوجي في المملكة"، داعية لأن تؤخذ موهبتهما في عين الاعتبار، فيما علق ناصر بالقول أن "استخدام عرض يعتمد الهولوغرام جيد، والإشارة إلى العرب في الختام، مسألة جميلة"، وحصل العرض على 3 نعم.

بعدها، دخل شادي ألفونس وخالد منصور، اللذين كانا يشاركان باسم يوسف في أحد برامجه السابقة، يرتديان عباءات سوداء، ومدعيين أنهما موهبتين ترسمان لوحة من أفكار أعضاء اللجنة بالاتفاق مع ناصر ونجوى، ليتين أن الأمر لا يتجاوز مزحة مع باسم.

وقدمت فرقة كولون من إيطاليا التي تشكلت عام 2019، وتضم إحدى المواهب من أصول مغربية ضمنها، لوحة استعراضية مميزة لـ 6 اشخاص، بدوا وكأنهم جسم واحد. وأبدى باسم إعجابه بالعرض، وكذلك نجوى بينما رآه ناصر عرضًا عاديًا، وحصلت الفرقة على 2 نعم.

وأطلت الطفلة صوفيا ابنة الـ 8 سنوات على المسرح لتغني وتعزف على المسرح، وكانت ملفتة للجنة وقد نصحتها نجوى بأن تنضم إلى معهد موسيقي لتنمي موهبتها وتصقلها، وخرجت صوفيا بـ 3 نعم. أما آخر المشتركين في الحلقة، فكان يحيى الزغبي، أستاذ التربية البدنية الذي قدم عرضًا جميلًا، وحصل على 3 نعم، ثم دخلت مقدمة البرنامج ريا أبي راشد إلى المسرح، لتقول: "أننا نفتحر بعروض فنية مماثلة في الرياض"، وضغطت على البازر الذهبي.

تفاصيل حلقة الأسبوع المقبل

وفي الأسبوع المقبل، تطلّ مجموعة جديدة من المواهب في عروض إحترافية، فمن منهم سيجتاز تجارب الأداء إلى العروض المباشرة، إضافة إلى إن حلقات الموسم السابع من "ARABS GOT TALENT"، تُعرض على شاهد بعد عرضها على الشاشة.

مواعيد عرض برنامج Arabs got talent

يُعرض برنامج "Arabs Got Talent" على "MBC مصر"، كل أربعاء في تمام الساعة 10:00 مساءً، وعُرضت هذه الحلقة الأربعاء 30 أكتوبر 2024.