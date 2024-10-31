نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نسرين طافش تتألق على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تألقت الفنانة نسرين طافش، بفستان أنيق على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي، حيث نشرت صورًا لها من أحدث جلسة تصوير تعرضت لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

إطلالة الفنانة نسرين طافش بمهرجان الجونة

حيث ارتدت فستان باللون اللبني واتبع تصميم أكثر من رائع وتمتع بالبساطة والأناقة، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على الميكب الهادئ الذي يبرز جمال ملامحها، واعتمدت على تسريحة الشعر المرفوع التي تناسبت بشكل كبير مع إطلالتها.

أحدث إطلالات نسرين طافش في مهرجان الجونة السينمائي

أحدث إطلالات نسرين طافش في مهرجان الجونة السينمائي

أحدث إطلالات نسرين طافش في مهرجان الجونة السينمائي

أحدث إطلالات نسرين طافش في مهرجان الجونة السينمائي

أحدث إطلالات نسرين طافش في مهرجان الجونة السينمائي

أحدث إطلالات نسرين طافش في مهرجان الجونة السينمائي

أحدث إطلالات نسرين طافش من مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة



أحدث أعمال الفنانة نسرين طافش

و يذكر أن أحدث أعمال نسرين طافش، هو فيلم "السيستم"، الذي تدور أحداثه حول قصة الشاب (وحيد)، الذي يعاني من الفشل في العلاقات العاطفية، وعدم قدرته على التعامل مع النساء، فيلجأ إلى صديقه (مصطفى) ليُساعده ويمده بالخبرة من واقع تجاربه العاطفية السابقة.

طاقِم عمَل فيلم "السيستم"

يشارك في بطولة فيلم "السيستم" كلًا من: طارق لطفي، أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، بسنت شوقي، محمد علي رزق، ميس حمدان،نهى عابدين، رانيا منصور، يارا عزمي، أحمد فهيم، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف: أحمد مصطفى، وإخراج: أحمد البنداري.

و في سياقٍ متصل، تحضر نسرين طافش، لأعمالًا قادمة ومنها مسلسل "دون مقابل" ويتناول المسلسل في إطار الدارما بطولات رجال الأمن في محاربة الإرهاب، وشارك في بطولته كلًا من: هاني رمزي، داليا البحيري، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، محمد أبو داوود، نسرين طافش، خالد سليم، أيتن عامر، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف حسام موسى، وإخراج جمال عبد الحميد.

آخر أعمال الفنانة نسرين طافش

و الجدير بالذكر أن، آخر مشاركات نسرين طافش الفنية كانت بفيلم "بنقدر ظروفك" وشاركه البطولة مجموعة من النجوم مي سليم، نسرين طافش، محمود حافظ، محمد محمود، وعارفة عبد الرسول، ومن تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم.