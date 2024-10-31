عاجل| نتائج قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.. مانشستر يونايتد يواجه توتنهام

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أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة دور ربع نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية “كاراباو”، عن مواجهات قوية يتصدرها لقاء مرتقب بين مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبر.

نتائج قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

توتنهام × مانشستر يونايتد

آرسنال × كريستال بالاس

نيوكاسل × برينتفورد

ساوثهامبتون × ليفربول

وأقيمت أمس الأربعاء، مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية والتي شهدت نتائج مفاجئة أبرزها خروج مانشستر سيتي وتشيلسي.

وغادر مانشستر سيتي، بطولة كأس كاراباو بعد الخسارة من توتنهام هوتسبر بهدفين مقابل هدف، بينما تلقى تشيلسي هزيمة مثيرة على يد نيوكاسل يونايتد بنتيجة هدفين دون رد.

وتأهل فريق ليفربول، بمشاركة محمد صلاح، إلى دور ربع نهائي كأس كاراباو بعد الفوز الصعب على حساب برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتفوق مانشستر يونايتد على نظيره ليستر سيتي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، وفاز آرسنال على بريستون بثلاثية نظيفة، وفاز ساوثهامبتون على نظيره ستوك سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف لـهدفين.