نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.. ليفربول في مواجهة متوازنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة دور الـ 8 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية "الكاراباو" للموسم الحالي 2024-2025، عن عدد من المواجهات القوية يتصدرها مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد.

نتائج قرعة دور ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

وجاءت نتائج قرعة دور الـ 8 من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية كالتالي:-

• ساوثهامبتون ضد ليفربول

• توتنهام ضد مانشستر يونايتد

• نيوكاسل ضد برينتفورد

• أرسنال ضد كريستال بالاس

وتقام مباريات الدور ربع النهائي في الأسبوع الذي يبدأ في 16 ديسمبر المقبل.

وحجز توتنهام هوتسبير منذ قليل، أخر مقاعد دور الثمانية بعدما نجح في إقصاء مانشستر سيتي من البطولة بعد التفوق عليه في ثمن النهائي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وحقق مانشستر يونايتد انتصارا كبيرا اليوم على نظيره ليستر سيتي بخمسة أهداف مقابل هدفين، على أرضية ملعب أولد ترافورد.

وواصل ليفربول بقيادة الأسطورة المصرية محمد صلاح سلسلة نتائجه الإيجابيه هذا الموسم، وفاز على برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين.