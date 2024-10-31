العالم اليوم - غضب عارم في إسرائيل من صحيفة "هآرتس" بعد تصريحات ناشرها

انتم الان تتابعون خبر غضب عارم في إسرائيل من صحيفة "هآرتس" بعد تصريحات ناشرها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 04:23 مساءً - ثارت موجة من الغضب داخل الحكومة الإسرائيلية من صحيفة "هآرتس" المحلية، بعد تصريحات نادرة لناشرها اعتبرت داعمة للفلسطينيين وانتقدت بشدة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وخلال مؤتمر للصحيفة في لندن، الأحد، انتقد ناشر "هآرتس" عاموس شوكن الحكومة الإسرائيلية، وقال إنها "تتجاهل التكاليف التي يتحملها كلا الجانبين للدفاع عن المستوطنات، أثناء محاربة مقاتلي الحرية الفلسطينيين".

كما اتهم شوكن حكومة نتنياهو بـ"فرض نظام فصل عنصري قاس" على الفلسطينيين، وبارتكاب "تطهير عرقي"، و"اغتصاب الأراضي" التي من المفترض أنها مخصصة لإقامة دولة فلسطينية.

ووصف ناشر الصحيفة أفعال إسرائيل في "الأراضي المحتلة وفي جزء من غزة" بأنها "نكبة ثانية"، مستخدما المصطلح الذي يشير إلى طرد الفلسطينيين من منازلهم عام 1948 إبان تأسيس إسرائيل.

وأثارت تعليقات شوكن ردود فعل عنيفة داخل إسرائيل، ودعا مسؤولون حكوميون إلى إنهاء أي علاقات مع صحيفة "هآرتس".

ومساء الأربعاء، أصدر وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل تعليمات لموظفيه بوقف أي تعاون مع الصحيفة اليومية، وأصدر المدير العام للوزارة رسالة رسمية بهذا الشأن.

وجاء في الرسالة: "لا يمكننا ولن نلتزم الصمت في مواجهة الأذى الذي يلحق بجنود الجيش الإسرائيلي وجهود الدولة لحماية مواطنيها".

كما اقترح وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارحي على الحكومة وقف جميع التعاملات مع "هآرتس"، بما يشمل وقف الإعلانات في الصحيفة ومنع أي وكالة حكومية من التواصل معها بأي شكل من الأشكال.

وقال كارحي: "الجدير بالذكر أن هآرتس ممولة بسخاء من قبل المواطنين الإسرائيليين من خلال الإعلانات والاشتراكات التي تشتريها الحكومة".

من تصريحات ناشر الصحيفة خلال المؤتمر