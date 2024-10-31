فيرمين لوبيز يوقع على عقد جديد مع برشلونة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 03:56 مساءً - أعلن نادي برشلونة، مساء اليوم، عن توقيع متوسط ميدانه، فيرمين لوبيز، على عقد جديد مع الفريق الكتالوني.

ووفقاً لما أعلنه النادي الإسباني عبر موقعه الرسمي فإن العقد الجديد ل-فيرمين لوبيز سيستمر حتى 30 يونيو/حزيران 2029..

وأوضح برشلونة أن قيمة الشرط الجزائي في العقد وصلت قيمته إلى 500 مليون يورو.

وتم توقيع العقد الجديد في حضور رئيس النادي خوان لابورتا، ونائب الرئيس رافا يوستي، والمدير المسؤول عن قطاع الناشئين خوان سولير، إضافة إلى المدير الرياضي ديكو.

وشارك لوبيز في 6 مباريات هذا الموسم، في مختلف المسابقات، بعد أن تعرض لإصابة في بداية الموسم أثناء تواجده مع منتخب إسبانيا تحت 21 عاماً.