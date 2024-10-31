استقرار الدولار واليورو وتراجع الين

استقرار الدولار واليورو وتراجع اليناستقر الدولار اليوم الخميس، قُبيل الإعلان عن البيانات الرئيسة للوظائف، والانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة الأسبوع المقبل.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسة، عند 104.09، بعد تراجعه الجلسة السابقة، وسجل يوم الثلاثاء أعلى مستوى له منذ 30 يوليو عند 104.63.

وظل الين الياباني دون تغيير مع استعداد بنك اليابان المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية مع تحرك الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية حول أعلى مستوياتها منذ يوليو.

وتراجع الين 0.11 في المائة ليبلغ 153.24 مقابل الدولار، وهو مستوى لا يبعد كثيرًا عن أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر الذي سجله يوم الاثنين عند 153.885.

وسجل الين أكبر خسارة شهرية مقابل الدولار منذ نوفمبر 2016 بلغت نحو 6.3 في المائة.

كما ظل اليورو مستقرًا لحد كبير عند 1.0859 دولار، فيما سجل الجنيه الإسترليني 1.2957 دولار متراجعًا 0.03 في المائة.. وبلغ الدولار الأسترالي 0.65726 دولار، بينما شهد الدولار النيوزيلندي تراجعًا طفيفًا بواقع 0.02 في المائة ليصل إلى 0.5974 دولار.