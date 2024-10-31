أخبار اليمن : الاحتلال يقصف مخزن أدوية في "كمال عدوان"

الاحتلال يقصف مخزن أدوية في "كمال عدوان"استهدفت غارة للاحتلال الإسرائيلي، مخزن أدوية ومستلزمات طبية تم استلامها منذ 5 أيام من منظمة الصحة العالمية بعد قصفها للطابق الثالث من مستشفى كمال عدوان اليوم.

تأتي هذه الغارة في الوقت الذي شهدت فيه عدة مناطق شمال قطاع غزة، فجر اليوم، غارات جوية عنيفة وقصفًا مكثفًا طال شمال وغرب مخيم جباليا وبيت لاهيا، ما تسبب باندلاع النيران في عدد كبير من المنازل. كما تعرض حيا الزيتون والصبرة الواقعين جنوب مدينة غزة لقصف مدفعي إسرائيلي.

من جهة أخرى، توغلت القوات الإسرائيلية باتجاه مدرستي تل الزعتر وتل الربيع بمدينة بيت لاهيا، وطالبت النازحين عبر طائرات مسيرة بإخلائها على الفور.