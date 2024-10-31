العالم اليوم - بالفيديو.. قتيلان ومصاب في قصف صاروخي قرب حيفا شمالي إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 04:23 مساءً - قتل شخصان وأصيب ثالث شمالي إسرائيل، الخميس، إثر سقوط صواريخ أطلقت من لبنان، حسبما أفاد مراسل "دوت الخليج".
وكان حزب الله اللبناني نشر في وقت سابق من الخميس، مقطع فيديو لاستهداف تجمع الكريوت شمالي مدينة حيفا بالصواريخ.
كما أعلن رئيس بلدية المطلة في شمال إسرائيل، الخميس، مقتل 5 أشخاص آخرين جراء هجوم صاروخي من لبنان على المطلة شمال البلاد.
وأوضح رئيس بلدية المطلة لـ"هيئة البث" الإسرائيلية أن من بين القتلى مزارع إسرائيلي و4 عمال أجانب.
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