الزراعة: حديقة الأورمان تضم 1600 شجرة تاريخية مكودة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 31 أكتوبر 2024 06:32 مساءً - كشف الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، حقيقة قطع الأشجار النادرة في حديقة الأورمان، مطالبا بضرورة تحري الدقة في نقل المعلومات قبل التأكد من مصدرها.

وأضاف الدكتور محمد القرش في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الدولة حريصة جدا على المحافظة على الأشجار خاصة المسطحات الخضراء داخل التجمعات السكنية، بدليل المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لزراعة 100 مليون شجرة وهناك تنسيق كامل مع وزارتي البيئة والإسكان لتنفيذ المبادرة.

وتابع معاون وزير الزراعة، أن الأشجار التاريخية لها خصوصية كبيرة، وما أثير عن قطع الأشجار النادرة في حديقة الأورمان عار تماما عن الصحة، لافتا إلى أن هناك مركزا لرعاية الأشجار التاريخية داخل حديقة الحيوان، وهناك 1600 شجرة تاريخية مكودة تضم أكثر من 600 نوع من السلالات النباتية النادرة داخل حديقة الأورمان.