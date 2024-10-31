«الزراعة» أكتوبر 2024.. دفعة حكومية شاملة لتطوير الثروة الحيوانية والداجنة وتسهيل التراخيص...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 31 أكتوبر 2024 08:28 صباحاً - أعلن الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، عن إنجازات القطاع خلال شهر أكتوبر، حيث جاء التقرير شاملًا عدة محاور حيوية تدعم التنمية الزراعية والحيوانية بمصر.

وتم إصدار 1141 ترخيص تشغيل لأنشطة الثروة الحيوانية والدواجن ومراكز تجميع الألبان، بينهم 567 تصريحًا لصغار مربي الماشية، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مع مراعاة اشتراطات الأمان الحيوي.

وفي مجال الأعلاف، وافق القطاع على 675 تسجيلة لمخاليط الأعلاف، منها 423 تسجيلة محلية و252 مستوردة، بالتعاون مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، لضمان الجودة والتوافق مع المعايير العلمية.

كما منح 65 موافقة فنية لإقامة مشروعات جديدة للثروة الحيوانية والداجنة في المناطق الصحراوية، لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.

أما فيما يخص مصانع الأعلاف، فقد تم تقديم الدعم الفني لعدد 49 مصنعًا في 10 محافظات لتحسين الإنتاج وتلبية المواصفات القياسية، وشملت هذه الجهود 102 وحدة إنتاج أعلاف متخصصة في تغذية الدواجن والماشية والأسماك.

وفي الإطار التوعوي، نظم القطاع 12 ندوة إرشادية لتطوير مهارات صغار المربين في المحافظات المختلفة، حيث ركزت على جوانب فنية وتطبيقية لتحسين الإنتاجية وزيادة العائد الاقتصادي.

على صعيد التسويق، تم ضخ كميات من بيض المائدة في المناطق المستصلحة عبر 5 منافذ تسويقية متنقلة، بسعر 150 جنيهًا للطبق، مع الموافقة على تصدير منتجات الأعلاف والدواجن المجمدة لبعض الدول العربية والأجنبية.

وتأتي هذه الجهود في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، ونائب الوزير مصطفى الصياد، بتيسير إجراءات التراخيص وتشجيع التصدير بما يتوافق مع معايير الأمن الحيوي، لضمان أعلى مستويات الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.