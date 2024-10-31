رئيس معهد الفلك يوضح تفاصيل زلزال شعرت به شرم الشيخ: «شدته متوسطة ومركزه خليج العقبة»

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 31 أكتوبر 2024 08:29 صباحاً -

كشف الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، تفاصيل الهزة الأرضية التى شعر بها المواطنون فى شرم الشيخ، صباح اليوم الخميس، دون أن تسفر عن خسائر أو إصابات.

وأشار رئيس معهد الفلك، إلى أن الهزة الأرضية وقعت صباح اليوم وتصنف على أنها من الهزات الأرضية المتوسطة، حيث جاءت بقوة 4.25، وكانت على بعد 3 كيلو مترات من الشاطئ، ومركزها خليج العقبة.

وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد يوم الخميس الموافق 2024/10/31 هزة أرضية علي بعد 12 كيلومتر شمال شرق شرم الشيخ وكانت بياناتها كالتالي:-

تاريخ الحدوث

2024/10/13

وقت الحدوث :

٧:٣٤:٥٧ صباحا بالتوقيت المحلي

القوة:

4.25 درجة على مقياس ريختر

خط العرض: ۲۷.۸۹۷۷ شمالا

خط الطول : ٣٤,٤٣٩٨ شرقا

العمق:

8.5 كم

وقد ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال أكثر من 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.

وعن تصنيف مصر ووضعها عالميا بين المناطق الأكثر عرضة للزلازل، فمصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث أن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى ومرونة المجتمع المصرى حاليا لتلقى الصدمة العامل الحاكم لتقليل الخسائر الناتجة.