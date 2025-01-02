القاهرة الإخبارية: وزراء نتنياهو يناقشون اليوم التالي للحرب.. هل تتوقف أصوات الرصاص في غزة؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 يناير 2025 11:29 مساءً - أحلام.. طموحات، وآمال في سلام دائم، هذه طموحات أهالي قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من عام، ومع بدء عام جديد يناقش قادة الاحتلال الإسرائيلي خطة اليوم التالي للحرب على غزة، مع تواصل الاعتداءات العسكرية في مختلف أرجاء القطاع.

وعرض برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامي كمال ماضي، وبينما يظهر قادة الاحتلال رغباتهم الكاذبة في وقف الحرب على غزة، تظهر التجهيزات في مواقع عسكرية عدة خططا إسرائيلية لبقاء شبه دائم في غزة.

وفي ظل غياب لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن الساحة السياسية، يعقد وزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس احتماعا وزاريا يتناول فيه قضية اليوم التالي للحرب على غزة.

وذكرت صحيفة يدعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن وزير دفاع الاحتلال خلال مناقشته اليوم التالي للحرب على غزة يروج لاتفاق محتمل على وقف إطلاق النار، إذ تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها الحديث علنا عن مستقبل القطاع بعد الحرب.

وينعقد الاجتماع بعد تحذيرات كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن تل أبيب لن تجد حلا وستعود إلى سيناريو أحداث قبل السابع من أكتوبر، وتأتي مناقشات اليوم التالي للحرب في وقت تستمر فيه المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار في غزة، وسط تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على شمال قطاع غزة.

