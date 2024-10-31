أمطار تضرب البلاد بداية من الغد.. الأرصاد تكشف التفاصيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 31 أكتوبر 2024 08:28 صباحاً - كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، على كافة محافظات الجمهورية.

وقال "القياتي"، خلال مداخلة ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على القناة الأولى، إن الأيام الماضية شهدت حالة استقرار بالأحوال الجوية، وكان الطقس خريفي بامتياز، لافتًا إلى أن الخرائط تشير إلى بداية منخفض جوي تؤثر اليوم على السواحل الشمالية الغربية لمصر.

وتابع: "اليوم محاظة مطروح ستشهد فرص أمطار خفيفة وبعض المناطق المجاورة لها، وطقس اليوم مائل للحرارة على كافة محافظات الجمهورية، لتنخفض درجات الحرارة ليلا كما هو معتاد، لكن بداية من الغد ستشهد محافظات مصر الشمالية حالة من الاضطراب".

أمطار وانخفاض في درجات الحرارة

وواصل "تساقط الأمطار سيستمر من غدا الجمعة وحتى يوم الأحد، بين المتوسطة والغزيرة والرعدية أحيانا على محافظات مطروح والاسكندرية وبعض المحافظات الاولى من الوجه البحري من دمياط وبورسعيد وشمال سيناء".

وحول وصول الأمطار إلى القاهرة، أشار إلى أنها ما زالت محل الدراسة، لكن متوقع أن تصل الأمطار إلى القاهرة ولكنها بشكل أقل حدة من تلك التي تشهدها السواحل الشمالية، لافتًا إلى أنه من الغد ستشهد الجمهورية كافة انخفاض بدرجات الحرارة بمعدل يصل إلى 3 درجات.

واستطرد "ستنخفض درجات الحرارة على كافة محافظات الجمهورية تزامنًا مع المنخفض الجوي، إذ تصل درجات الحرارة من الغد إلى 24 درجة مئوية، وحركة الرياح ستكون معتدلة".

وأشار الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن حركة الملاحة البحرية لن تتأثر بالمنخفض الجوي بشكل كبير؛ نظرًا لاعتدال حركة الرياح، لكنها قد تتأثر بسقوط الأمطار.