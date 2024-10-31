العالم اليوم - غارات إسرائيلية جديدة على صور وبعلبك

انتم الان تتابعون خبر غارات إسرائيلية جديدة على صور وبعلبك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 06:25 مساءً - استهدف الجيش الإسرائيلي، الخميس، مناطق عدة في لبنان، في قصف طال مدينة صور إلى الجنوب وبعلبك شرقا.

وأفاد مراسل "دوت الخليج" أن إسرائيل شنت غارات على محيط مدينة صور ومنطقة الحوش قرب المدينة وديردغيا بقضاء صور.

وبالتزامن، قتل 7 أشخاص وأصيب 14 في غارات طالت محيط بعلبك وبلدة مقنة بالبقاع.

كما قتلت سيدة وأصيب شخص، في غارة إسرائيلية على طريق الكيال في بعلبك، و6 مسعفين جنوبي لبنان.

وفي المقابل، قتل 7 أشخاص في إسرائيل، من جراء هجومين صاروخيين لحزب الله على بلدة المطلة ومنطقة الكريوت شمالي حيفا.

واعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي أن هذه إنذارات الإخلاء التي تطلقها إسرائيل تعد "جريمة حرب إضافية".

وقال ميقاتي في بيان: "التهديدات التي يطلقها العدو الإسرائيلي ضد المدنيين اللبنانيين بإخلاء مدن بأكملها والنزوح عن مناطقهم ومنازلهم جريمة حرب تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها العدو"، موضحا أنه "أبلغ هذا الموقف إلى الهيئات الدبلوماسية الفاعلة طالبا تكثيف الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها".

وكانت إسرائيل أصدرت أوامر إخلاء لسكان عدة مناطق لبنانية، منها الحوش ومخيم الرشيدية والبازورية والبرغلية وبستيات والحميري وأرزي ومطرية الشومر والخرايب وأنصار، جنوبي لبنان.

وبعد ساعات، أفاد الجيش في منشور آخر أنه أصدر إنذارا إلى سكان مدينة بعلبك وعين بورضاي ودورس في شرق لبنان، يطلب منهم إخلاءها، قبل استهداف "بنى تحتية ومصالح لحزب الله فيها".

والأربعاء قتل 19 شخصا على الأقل في غارات استهدفت بلدتين في بعلبك وفق وزارة الصحة، بعدما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء شمل المدينة وعددا من القرى المحيطة.

ومنذ أسابيع تكثف إسرائيل ضرباتها الجوية على مناطق تعتبر معاقل لحزب الله قرب بيروت وفي جنوب البلاد وشرقها، وبدأت هجوما بريا "محدودا" في جنوب لبنان، بعد تبادل للقصف على مدى سنة مع حزب الله عبر الحدود.