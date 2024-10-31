السفير السوداني بالقاهرة: انتهاء الحرب قريبًا.. والشركات المصرية الأجدر بإعادة الإعمار

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 31 أكتوبر 2024 06:32 مساءً - قال السفير السوداني بالقاهرة الفريق أول عماد الدين مصطفي، إن ما يحدث في السودان مؤامرة إقليمية دولية، متابعا:"هناك بعض الدول كنا نحسبها تقف مع السودان، ولكن للأسف غدرت بنا".



وأضاف السفير السوداني، أن أمن مصر من أمن السودان، مشيرا إلى ما يجري من جرائم في السودان حالياً من ميليشيات الدعم السريع من قتل ونهب للشعب السوداني".

وتابع:'ميلشيات الدعم السريع تحشد المرتزقة لمحاربة الشعب السوداني".



ولفت إلى أن قوات الدعم السريع ترتكب كثير من المجازر البشرية بالإضافة إلى تدمير البنيه التحتية كما نهبت قوات الدعم السريع الآثار السودانية، وتأثرت الزراعة والرأي بنسبة ٤٠%، ومجال الصناعي ٥٢ %، والنفط ٢١ %، والكهرباء ٣١%، والتعليم ١٠%.

لكنه أشار إلى أن"الحرب ستنتهي قريبا بوقوف الشعب مع القوات المسلحة، وبدأنا في وضع الدراسات للإعمار، واتفقنا أن الشركات المصرية هي الأفضل والأجدر لتنفيذ عملية الإعمار".