الذهب يواصل التحليق لمستويات قياسية ويتجه لأفضل أداء في 7…

دبي - احمد فتحي في الخميس 31 أكتوبر 2024 12:15 مساءً - _ ارتفعت أسعار الذهب لمستوى قياسي جديد، اليوم الخميس، وتتجه لتسجيل أفضل أداء شهري في سبعة أشهر على خلفية الإقبال على الملاذ الآمن قبل الانتخابات الأمريكية، فيما يترقب المستثمرون تقريرا للتضخم في الولايات المتحدة، بحثا عن مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2786.89 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:54 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2790.15 دولار في وقت سابق من الجلسة. وقفزت الأسعار بنسبة 6% خلال الشهر الجاري.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2797.80 دولار، نقلاً عن وكالة “”.

ودخلت الانتخابات الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر مرحلتها النهائية الحاسمة، وتشير استطلاعات الرأي إلى احتدام التنافس بين الرئيس الأمريكي السابق الجمهوري دونالد ترامب ونائبة الرئيس الديمقراطية، كامالا هاريس.

ويترقب المستثمرون بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسية المقرر صدورها في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.

كما يترقبون بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، وتقرير الوظائف الذي سيصدر غدا الجمعة.

ووفقا لأداة فيد ووتش، يتوقع المتداولون بنسبة 96% أن يقوم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) بخفض تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل ربع نقطة مئوية الأسبوع المقبل.

وعادة ما ينظر للسبائك على أنها استثمار آمن خلال أوقات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، وتزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.3% إلى 33.68 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 1008.68 دولار، وتراجع البلاديوم 0.6% إلى 1141.00 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل مكاسب شهرية.