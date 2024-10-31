بعد إخفاقه مع المنتخب السعودي .. مانشيني يتسلم جائزة “الخنزير الذهبي”

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 03:56 مساءً - حصل الإيطالي، روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب السعودي السابق، على جائزة “الخنزير الذهبي” بعد إقالته من تدريب الأخضر بسبب سوء النتائج.

وحقق المنتخب السعودي 5 نقاط فقط بعد مرور 4 جولات من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وترافقت النتائج مع تقديم أداء سيء، الأمر الذي دفع مسؤولي الكرة السعودية لاتخاذ قرار بإقالة مانشيني.

ونشرت صحيفة “كوريري ديلا سيرا” الإيطالية، اليوم الخميس، مقطعاً لمانشيني وهو يحصل على الجائزة الساخرة، بسبب الإخفاق الذي تعرض له مع المنتخب السعودي.

وقال مانشيني في هذا الصدد: “أنا محبط بالتأكيد وأشعر بالاستياء، لقد قمت بعمل جيد خلال 14 شهراً، لكن لا تأتي النتائج كما ترغب في بعض الأحيان.. وبالتالي حدثت حالة من الاستياء، من الجانبين”.

ويعد “الخنزير الذهبي” جائزة إيطالية ساخرة، تُمنح للاعبين والمدربين الذين يتعرضون للإخفاقات، ويتقبلها بعضهم بصدر رحب، بينما يرفض آخرون استلامها.