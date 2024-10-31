“استعيدي جمالك وشبابك!" ..طريقة تحضير صابونه لبان الدكر في المنزل للحفاظ على نضارة البشرة والتخلص من التجاعيد.. سحر ومعجزة بين ايديكى!

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رياض - احمد صلاح - تعتبر صابونة لبان الذكر من المنتجات الطبيعية التي تعنى بالعناية بالبشرة يشتهر لبان الذكر بفوائده الصحية المتعددة، حيث يمتاز بخصائصه المضادة للالتهابات والمطهرة إلى جانب ذلك، يتميز برائحته العطرية الجذابة، مما يجعله مكونًا شائعًا في مستحضرات التجميل إذا كنت ترغبين في تحضير صابونة لبان الذكر في منزلك، فإليك خطوات بسيطة ومكونات سهلة.

المكونات المطلوبة

100 مل زيت زيتون.

100 مل زيت جوز الهند.

50 مل زيت نخيل (اختياري).

50 غرام صودا الكاوي.

150 مل ماء مقطر.

30 غرام لبان ذكر مطحون.

بضع قطرات من الزيوت العطرية (مثل زيت اللافندر أو الورد، اختياري).

صبغة طبيعية (مثل مسحوق الكركم، اختياري).

خطوات التحضير

أولاً، احرصي على ارتداء القفازات والنظارات الواقية عند التعامل مع صودا الكاوي في وعاء زجاجي.

أضيفي الصودا إلى الماء المقطر مع التحريك بلطف حتى تذوب بعد ذلك، في قدر، امزجي الزيوت معًا وسخنيها على نار هادئة بعد أن تبرد المكونات،

ادمجي الصودا مع الزيوت، مع التحريك المستمر حتى تحصلي على قوام كريمي ثم أضيفي لبان الذكر وزيوت العطرية، واخلطي جيدًا.

صبي الخليط في قوالب مخصصة، وغطيها لحمايتها اتركيها لمدة 24 إلى 48 ساعة حتى تتصلب، ثم اجعليها تجف في مكان جيد التهوية لمدة أسبوعين.

فوائد الصابونة