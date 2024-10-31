«القهوة مع القرنفل تصنع المستحيل»..تعيد إليك شبابك في أقل من ساعة.. هترجعي شباب!!

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رياض - احمد صلاح - يعاني العديد من الرجال والنساء من مشكلة ظهور الشعر الأبيض مبكرا وغالبا ما يحدث ذلك في سن الثلاثين يعرف هذا الظاهرة بالشيب المبكر مما يدفع البعض إلى اللجوء إلي كريمات وعلاجات كيميائية ومع ذلك غالبا ما تكون هذه المنتجات غير فعالة وقد تؤدي إلى تضخم المشكلة لذلك يعتبر اللجوء إلى الوصفات الطبيعية خيارا أكثر أمانا وفعالية وسهلا.

وصفة القهوة والكاكاو

تعتبر وصفة القهوة والكاكاو واحدة من أفضل الحلول لصبغ الشيب لتحضيرها:

إغلي خمس ملاعق كبيرة من القهوة مع خمس ملاعق من الكاكاو في لتر من الماء.

بعد الغليان إتركي المزيج ليبرد قليلا.

صفيه بإستخدم بخاخا لتوزيع السائل على الشعر..

غطيه بكيس بلاستيك لمدة أربع ساعات لتثبيت اللون.

يجب تكرار هذه الوصفة مرة أسبوعيا.

خلطة القرنفل

تعد خلطة القرنفل من الوصفات الطبيعية الفعالة لإخفاء الشعر الأبيض:

إمزجي نصف كوب من زيت القرنفل مع نصف كوب من زيت السمسم وزيت الزيتون وكريم مرطب.

قم بتدليك فروة الرأس بهذا الخليط.

إتركه لمدة ساعة قبل شطف الشعر للحصول على نتائج ملحوظة يفضل تكرار هذه الوصفة مرة أسبوعيا لمدة ثلاثة أشهر.

استخدام عصير البرتقال

يمكنك استخدام عصير البرتقال لصبغ الشعر الأبيض باللون البرتقالي المحمر:

قم بتوزيع كوب من عصير البرتقال على الشعر مع التدليك الجيد.

اتركه لمدة ثلاث ساعات.

اشطف الشعر بالماء البارد لتحقيق اللون المطلوب يفضل تكرار هذه العملية مرة أسبوعيا.

وصفة الشاي الأسود

لمن يبحث عن اللون الأسود الداكن تعتبر وصفة الشاي الأسود مثالية:

قم بغلي سبع أكياس من الشاي الأسود في لتر من الماء.

اتركه ليبرد بعد تصفية الشاي استخدم بخاخا لتوزيع السائل على الشعر.

اتركه لمدة ثلاث ساعات ثم اشطف الشعر بالماء البارد للحصول على لون داكن لامع.

استخدام الحناء

تعتبر الحناء من الوصفات التقليدية السريعة لصبغ الشيب:

تحضير كمية مناسبة من الحناء.