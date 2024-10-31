انت الأن تتابع خبر "ضربة البداية" موعد مباراة المارد الأحمر ضد سيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعد النادي الأهلي لخوض أول مباراة له في مسابقة الدوري المصري، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز المصري، حيث ستكون ضربة البداية للمارد الأحمر مع فريق سيراميكا كليوباترا، ويعد هذا اللقاء، هو اللقاء الثاني لفريق الأهلي مع فريق سيراميكا كليوباترا في أقل من شهر، حيث كان أخر لقاء بين الفريقين في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري، وتأهل المارد الأحمر للمباراة النهائية على حساب فريق سيراميكا كليوباترا.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في الجولة الأولي في بطولة الدوري الممتاز المصري، يوم السبت الموافق 2 نوفمبر 2024، حيث ستقام المباراة على الهواء مباشرة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

يمكن متابعة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا على الهواء مباشرة، وذلك من خلال قناة أون تايم سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري، حيث تقوم بنقل مباريات البطولة على الهواء مباشرة من خلال الاستديو التحليلي الذي يقام قبل المباراة، ويقوم الاستديو التحليلي بإستضافة نخبة من نجوم كرة القدم في مصر، وذلك للتعليق على المباراة.

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

من المتوقع أن يستقر المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر، على تشكيل الأهلي الذي لعب به مباراة مع نادي العين الإماراتي في بطولة انتر كونتيننتال والتي فاز بها الفريق الأحمر بثلاثة أهداف نظيفة ليصعد إلى بطولة كأس التحدي،

وهذا التشكيل مكون من اللاعبين الآتي أسمائهم:-