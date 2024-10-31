انت الأن تتابع خبر بلان: نجم الفريق جاهز لمواجهة الأهلي في الديربي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعد نادي إتحاد جدة إلى مباراة هامة مرتقبة مع نظيره أهلي جدة في ديربي جدة،وقد أعلن لوران بلان أن نجم الفريق جاهز للديربي.

أكد الفرنسي لوران بلان المدير الفني لنادي إتحاد جدة أن الفرنسي كريم بنزيما قائد الفريق جاهز للمشاركة في مباراة أهلي جدة بصورة طبيعية،وقد أكد بلان خلال مؤتمر صحفي قائلاً :أن الفريق يعيش الآن فترة جيدة وإيجابية وانتصارات مميزة،وعندما تريد أن تنافس على البطولات يجب تنظر إلى كل المباريات بنفس الأهمية،وتابع أن الجماهير دائما تطالبنا بالانتصار في كل مواجهة وهذا الأمر يجعلنا أن نقدم أفضل ما لدينا في كل مباراة من أجل الوصول إلى الهدف المنشود من ذلك.

وأضاف قائلا: أن بنزيما لاعب كبير ومميز ويقدم كل شئ هذا الموسم وهو سعيد في النادي،وقد جاء إلى الفريق وهو لاعب هداف وله تاريخ مميز،واتم أن الأهلي لا يلعب بنفس طريقتنا لكن لديه عناصر مميزة،وآمل أن تكون مباراة جيدة للفريق ونتمنى تحقيق الفوز في النهاية.

ومن الجدير بالذكر أن الإتحاد سوف يلاقي نظيره الأهلي في ديربي جدة مساء اليوم الخميس المقبل على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة في الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي.