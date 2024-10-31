أهداف مبادرة "أحسن صاحب" للتحالف الوطنى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 31 أكتوبر 2024 04:31 مساءً - استطاع التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى تطوير مفهوم العمل الأهلى فى مصر، من خلال توحيد جهود منظمات العمل الأهلى تحت مظلة واحدة يتكاتفون من أجل تقديم الدعم للأكثر احتياجا، وهو ما رأيناه منذ انطلاقه.

كما أطلق التحالف الوطني عدة مبادرات هامة منها مبادرة "أحسن صاحب" الهادفة إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وذلك بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة ومؤسسة صناع الحياة مصر.

وشملت آخر أنشطة المؤسسة، القيام بمسابقة لاختيار مواهب من ذوي الهمم، ضمن فعاليات مبادرة "أحسن صاحب"، تمهيدًا لإنتاج عرض مسرحي للفائزين.

وتهدف مبادرة "أحسن صاحب" إلى دمج ذوي الهمم في المجتمع، وتعزيز دور الشباب في هذا المجال، مع خطط للوصول إلى 10 ملايين مواطن في 24 محافظة، وتدريب 10,000 متطوع من شباب المؤسسة.