إعلام عبرى : مقتل 7 وعدد من الجرحى بسبب صواريخ حزب الله منذ صباح اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 31 أكتوبر 2024 04:31 مساءً - أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، سقوط 7 قتلى وعدد من الجرحى منذ صباح اليوم جراء سقوط صواريخ حزب الله على مناطق متفرقة بدولة الاحتلال.

ويواصل جيش الاحتلال جرائمه فى لبنان وتدميره للمنازل والبنى التحتية وتهجير الأهالي، وسط أنباء متضاربة بثتها وسائل الإعلام الإسرائيلية عن هدنة محتملة قد تحقن دماء الأبرياء في لبنان.



ففى الوقت الذى نشرت فيه هيئة البث الإسرائيلية مسودة الاتفاق الذي من المتوقع إعلانه خلال أيام ، قالت القناة 12 الإسرائيلية ، الخميس، إن هناك استعدادات تجريها إسرائيل لتوسعة عملياتها البرية في لبنان لأن مسار المفاوضات قد يستغرق وقتا طويلا.

وفى الإطار نفسه، قالت صحيفة "هآرتس"إنه رغم التقدم في صياغة مسودة الاتفاق بين إسرائيل ولبنان؛ إلا أنه لا توجد حتى الآن تأكيدات بأن الاتفاق مع لبنان سيكون مقبولا من قبل حزب الله طالما استمرت حرب غزة.