انت الأن تتابع خبر “قوي وفعال من أول استعمال”.. معجزة القهوة هتخلي وشك زي القمر المنور بسرعة فائقة أفتح 3 درجات في زمن قياسي!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الكثير من النساء والفتيات تسعي دائما للحصول على بشرة فاتحة ونضرة، مما دفع العديد منهم للبحث عن أفضل المكونات التي تساعد في تحقيق هذه النتائج وقد أظهرت الدراسات أن القهوة تعد واحدة من أفضل المكونات لتفتيح البشرة، حيث تساهم في منحها ملمسًا ناعمًا وتساعد على التخلص من السموم لذلك، نقدم لكم أفضل ماسك بالقهوة لتفتيح الوجه بخطوات بسيطة وبأسعار معقولة.

ماسك القهوة لتفتيح الوجه

تتميز القهوة بخصائص فعّالة تساعد على تفتيح البشرة إليك كيفية تحضير الوصفة:

امزجي ملعقتين من القهوة مع ملعقة من العسل في وعاء حتى تحصلي على عجينة متجانسة.

طبّقي المزيج على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر، ثم جففيه باستخدام منشفة ناعمة.

يمكنك استخدام هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

ماسك القهوة واللبن

إذا كنتِ تريدين في الحصول على بشرة صافية وناعمة ومشرقة، فإن ماسك القهوة والحليب يعد من أفضل الوصفات لتفتيح البشرة في وقت قصير إليك كيفية تحضيره:

في وعاء، امزجي ملعقة من القهوة مع ملعقة ونصف من الحليب.

اخلطي جميع المكونات جيدًا، ثم طبّقي المزيج على وجهك لمدة 15 دقيقة.

اغسلي بشرتك مع تدليك لطيف.

يمكنك استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لتحقيق أفضل النتائج.

ماسك القهوة وماء الورد لحب الشباب

لتحضير ماسك القهوة وماء الورد، اتبعي الخطوات التالية: