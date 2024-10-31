انت الأن تتابع خبر "بعد الارتفاع الأخير" .. سعر عيار 21 من الذهب يفاجئ المواطنين في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تشهد أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اهتمامًا واسعًا، حيث يعتبر الذهب ليس فقط من المعادن الثمينة، بل هو أيضًا استثمار آمن وملاذ مالي في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، وتختلف أسعار الذهب يوميًا في الأسواق السعودية، حيث تتأثر بعوامل متعددة مثل سعر الدولار الأمريكي، وأسعار الذهب العالمية، وحركة العرض والطلب في السوق المحلي، ويحتل الذهب مكانة خاصة لدى المستثمرين والأسر هناك، فهو يمثل أحد الوسائل الأساسية لحفظ الثروة وتنميتها، كما يلعب دورًا مهمًا في المناسبات الاجتماعية مثل الأعراس والهدايا، ما يعزز مكانته الثقافية والاقتصادية في المجتمع السعودي، وسوف نستعرض آخر تحديث للأسعار من خلال تلك المقالة من موقعنا ” دوت الخليج”.

سعر الذهب اليوم في السوق السعودي

تعكس أسعار الذهب في السوق المحلية تبايناً حسب العيار، حيث تتأثر بشكل مباشر بعوامل الاقتصاد العالمي وسعر الدولار، مما يجعل متابعة الأسعار أمراً ضرورياً للمستثمرين والراغبين في الشراء،

وفيما يلي أحدث أسعار الذهب اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024:

الوحدة السعر بالريال (SAR) السعر بالدولار (USD) سعر جرام الذهب عيار 24 335.87 89.56 سعر جرام الذهب عيار 22 307.88 82.10 سعر جرام الذهب عيار 21 293.88 78.37 سعر جرام الذهب عيار 18 251.90 67.17 سعر جرام الذهب عيار 14 195.92 52.25 سعر أونصة الذهب بيع 10,446.56 2,785.75 سعر أونصة الذهب شراء 10,450.31 2,786.75

سعر سبائك الذهب اليوم في المملكة

تختلف أسعار السبائك حسب الوزن، حتى يمنح مرونة أكبر للمستثمرين في اختيار الكمية المناسبة وفقًا لميزانياتهم وأهدافهم المالية،

وفيما يلي جدول يوضح أحدث أسعار السبائك الذهبية اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024:

الوحدة السعر بالريال (SAR) السعر بالدولار (USD) سعر سبيكة الذهب 10 جرام 3,452.70 920.72 سعر سبيكة الذهب 20 جرام 6,858.38 1,828.90 سعر سبيكة الذهب أوقية 10,201.83 2,720.49 سعر سبيكة الذهب نصف أونصة 5,343.42 1,424.91 سعر سبيكة الذهب أونصة 10,634.60 2,835.89 سعر سبيكة الذهب 50 جرام 17,028.39 4,540.90

أسباب ارتفاع الذهب في السعودية

إليك بعض الأسباب التي تساهم في ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية السعودية: