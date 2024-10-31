انت الأن تتابع خبر شركة السودة للتطوير تعلن عن فتح باب التوظيف بها في المملكة العربية السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شركة السودة هي إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة،وقد أعلنت عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة بها للرجال والنساء من حملة درجة الدبلوم فأعلى وذلك للعمل في مدينة الرياض وأبها،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كل التفاصيل الخاصة بوظائف شركة السودة.

وظائف شركة السودة

نعرض لكم الآن كل التفاصيل الخاصة بوظائف شركة السودة وهي كالآتي:-

مساعد أول.

مدير المبيعات.

أخصائي أول الحوكمة.

مدير تمويل الشركات والخزينة.

مدير حوكمة المشروع وإدارة المخاطر.

مدير تطوير الأعمال.

مدير إدارة العقود.

محلل الاستثمار.

أخصائي حماية وإدارة التراث المادي.

مدير التطوير العقاري.

مدير التقدير ومراقبة التكاليف.

مهندس موقع.

مدير خدمات العقود والمعاملات.

التخصصات المطلوبة لشغل وظائف شركة السودة

مبيعات وتسويق.

إدارة المخاطر.

العلوم المالية.

التسويق والإعلان.

الهندسة المعمارية.

إدارة المواقع التراثية.

دراسات التراث الثقافي.

إدارة الأعمال.

المالية.

الهندسة.

موعد وطريقة التقديم في وظائف شركة السودة