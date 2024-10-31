انت الأن تتابع خبر قدم الآن…الشركة السعودية للخدمات الأرضية تعلن عن وجود وظائف شاغرة بها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن فتح باب التوظيف بها لحملة الثانوية العامة فأعلى في مجال خدمة العملاء وفقاً لبعض الشروط والمعايير،ومن خلال الأسطر القليلة القادمة سوف نتعرف على كل التفاصيل الخاصة بوظائف الشركة السعودية للخدمات الأرضية.

المسمى الوظيفي للشركة السعودية للخدمات الأرضية

نعرض لكم الآن المسمى الوظيفي للشركة السعودية للخدمات الأرضية وهو:-

ممثل خدمة عملاء.

الشروط المطلوبة للتقديم في وظائف الشركة السعودية للخدمات الأرضية

هناك بعض الشروط التي أقرتها الشركة للعمل في الوظائف الشاغرة بها وهي كالآتي:-

١- أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة فيما فوق.

٢- أن يجد اللغة الإنجليزية بدرجة متوسطة.

٣- إجادة اللغة العربية بطلاقة.

٤- لا يشترط الخبرة السابقة.

موعد وطريقة التقديم في وظائف الشركة السعودية للخدمات الأرضية