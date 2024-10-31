انت الأن تتابع خبر مفاجاة في سعر الدينار الكويتي امام الجنيه المصري اليوم الخميس 31 اكتوبر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتواصل أسعار الدينار الكويتي في السوق المصري بالتأرجح بين مختلف البنوك، حيث أظهرت بيانات اليوم استقرارا في بعض الأسعار مع تباين في أخرى. نعرض لكم فيما يلي أحدث الأسعار للدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي امام الجنيه المصري

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم استقراراً في معظم البنوك، حيث سجلت الأسعار مستويات متنوعة. نستعرض فيما يلي أبرز الأسعار المسجلة في البنوك المختلفة.

في مصرف أبوظبي الإسلامي، تداول الدينار الكويتي عند 154.79 جنيه للشراء، و159.38 للبيع. أما في المصرف المتحد، فقد سجل 147.54 جنيه للشراء، و159.18 للبيع.

في بنك القاهرة، استقر سعر الدينار عند 158.13 جنيه للشراء، و159.18 للبيع، بينما بلغ في البنك المصري لتنمية الصادرات 153.41 جنيه للشراء، و159.38 للبيع.

تفاصيل أسعار الدينار في البنوك المختلفة