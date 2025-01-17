كريم النشا والعسل لتبييض وتفتيح البشرة والرقبة والجسم 5 درجات في دقائق

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رياض - احمد صلاح - كريم النشا والعسل لتبييض وتفتيح البشرة والرقبة والجسم من الآن فصاعدًا، لا داعي لاستخدام كريم النشا تبييض البشرة الجاهز، يمكنك تحضير كريم النشا والعسل هذا في غضون أسبوع لتفتيح البشرة داخل منزلك، بمكونات طبيعية تعمل علي التخلص من سواد البشرة وازالة الشوائب وتفتيحها بطريقة طبيعية دون استخدام كريمات جاهزة فتابعي معنا الوصفه الان.

كريم النشا لتبييض وتفتيح البشرة والرقبة والجسم

هذه تركيبة من كريمة عصير الجزر والنشا لتفتيح البشرة الداكنة، العناصر المستخدمة هي النشا مع القليل من القشطة الحامضة ونضيف لهم 5 ملعقة قليلة من عصير الجزر.

طريقه تحضير الكريم

نضع النشا وعصير الجزر في وعاء ونخلط جيداً، ثم نضيف الكريمة الحامضة إلى الخليط السابق ونخلطها حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.

ثم نضع الخليط على البشرة ونتركه حوالي 20 دقيقة على الأقل، ثم نغسل البشرة بالماء الفاتر ونقوم بوضع القليل من ماء الورد لتدليك البشرة، ثم نكرر الخطوات المذكورة أعلاه ثلاث مرات في الأسبوع.

كريم النشا العسل لتفتيح البشرة والرقبة:العناصر المستخدمة:

نحضر كمية معينة من النشا، تبلغ حوالي ملعقة واحدة، ونحضر إليهم القليل من عسل النحل، ما يقرب من ملعقة ممتلئة واحدة.

طريقة تجهيز كريم النشا والاستخدام:

ضع كل العناصر المذكورة في وعاء واعمل بخلط جيد بينها حتى تمتزج جميع العناصر معًا.

بعد ذلك، يمكنك تطبيق الخليط الناتج على الجلد عن طريق التدليك بحركات دائرية وتركه يجف تمامًا.

ثم افركي الجلد لإزالته، ثم اغسلي الجلد بالماء الدافئ.

يمكنك استخدام هذه الطريقة مرة واحدة في الأسبوع للحصول على نتائج مذهلة.

كريم اللبن والنشا:

العناصر المستخدمة:

يمكنك إحضار كمية معينة من النشا، حوالي ملعقة ممتلئة واحدة.

كذلك من الممكن إحضار اللبن الذي يقدر بحوالي ملعقة واحدة.

يمكنك إحضار بعض زيت الزيتون، ويقدر أنك ستحتاج إلى بضع قطرات.

طريقة تجهيز كريم النشا والاستخدام: