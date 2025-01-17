انت الأن تتابع خبر قدم الآن: هيئة تطوير منطقة حائل تعلن عن فتح باب التوظيف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت هيئة تطوير منطقة حائل عن فتح باب التوظيف في عدد من الوظائف الشاغرة بها في مختلف المجالات والتخصصات وفقاً لبعض الشروط والمعايير،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كل التفاصيل الخاصة بوظائف هيئة تطوير منطقة حائل.

وظائف هيئة تطوير منطقة حائل

نعرض لكم الآن كل التفاصيل الخاصة بوظائف هيئة تطوير منطقة حائل وهي كالآتي:-

١- مدير إدارة نظم المعلومات الجيومكانية بالتفاصيل التالية

- حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب أو نظم المعلومات الجيومكانية.

- خبرة لا تقل عن خمس سنوات في نفس مجال الوظيفة.

- الدراية الكاملة بنظام تقنيات تحليل البيانات الجغرافية ونظم المعلومات الجيومكانية.

- امتلاك القدرة على إتخاذ القرار وبناء المهارات التحليلية.

٢- أخصائي التخطيط الحضري بالتفاصيل التالية:

- حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية أو التخطيط الحضري.

- خبرة لا تقل عن سنتين في نفس مجال الوظيفة.

- امتلاك القدرة على إتخاذ القرار والمهارات التحليلية.

- القدرة على التواصل بشكل عام والتفاعل مع الفاعليات.

موعد وطريقة التقديم في وظائف هيئة تطوير منطقة حائل