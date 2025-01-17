انت الأن تتابع خبر بنك الراجحي يعلن عن رسوم التحويل الجديدة بين البنوك: تعرف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بنك الراجحي هو أحد أهم البنوك الإسلامية في المملكة العربية السعودية،ويرجع تاريخ تأسيس البنك لعام ١٩٥٧،وهو أحد أهم أعمدة القطاع المصرفي في السعودية ويقدم العديد من الخدمات المالية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية،كما أن هناك سلسلة كبيرة من بنك الراجحي تمتد إلى أكثر من ٥٠٠ فرع في كافة أنحاء المملكة،وقد عمل البنك على تطوير الخدمة الرقمية في الفترة الأخيرة بما يتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠،وقد أعلنت إدارة البنك في الفترة الأخيرة عن رسوم التحويل الجديدة بين البنوك سوق نتعرف عليها من خلال هذا المقال.

رسوم التحويل الجديدة بين البنوك

أعلن بنك الراجحي عن التحويلات الجديدة بين البنوك وهي كانت على النحو التالي:-

- رسوم التحويل لكل ١٠٠٠ ريال سعودي تكون ٧ ريال سعودي من خلال استخدام التطبيق الرقمي.

- رسوم التحويل لكل ١٠٠٠ ريال سعودي تكون ١٥ ريال من خلال الفرع.

- التحويل بين حسابات مصرف الراجحي داخل المملكة تكون مجاناً من خلال القنوات الإلكترونية.

الخدمات البنكية والمصرفية التي يقدمها بنك الراجحي

هناك بعض الخدمات البنكية والمصرفية التي يقدمها بنك الراجحي وهي كالآتي:-

- خدمات تحويل الأموال محليا ودولياً.

- بطاقات الإئتمان والتمويل الشخصي.

- الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

ويعد مصرف الراجحي