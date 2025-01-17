سائقو شاحنات المساعدات فى رفح يبتهجون فرحا بقرب دخولهم لغزة (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 يناير 2025 11:32 مساءً - رصد عوض الغنام، مراسل قناة "اكسترا نيوز" آخر مستجدات الاستعداد لدخول مئات الشاحنات الإنسانية إلى قطاع غزة مع تطبيق وقف إطلاق النار، وذلك عند حدود معبر رفح حيث تصطف شاحنات المساعدات بالمعبر من أجل دخولها إلى القطاع، بجانب سيارات الوقود.

وقال مراسل القناة: "ساعات قليلة عن تحول المشهد داخل قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية فى انتظار الإذن لها بالدخول للقطاع وهي محملة بكل صور الدعم للشعب الفلسطيني وعلي رأسها الوقود.

وعبر عدد من سائقي شاحنات المساعدات المصطفة فى رفح عن فرحتهم بقرب تطبيق الهدنة ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع مؤكدين عن سعادتهم على مساعدة أهالي قطاع غزة.وأعلنت جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية توصل طرفى النزاع فى غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين. ومن المتوقع أن يبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا من يوم 19 يناير 2025.