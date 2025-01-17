هالاند يمدد عقده مع السيتي حتى 2034

هالاند يمدد عقده مع السيتي حتى 2034مدد النروجي إرلينغ هالاند عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم حتى عام 2034 اليوم وهي فترة طويلة الأمد بشكل استثنائي لواحد من أفضل المهاجمين في العالم.

يبلغ متوسط أهداف هالاند 44 هدفًا في الموسم الواحد منذ وصوله في صيف عام 2022، وبهذا المعدل يمكنه الوصول إلى الهدف 530 مع الفريق السماوي.

سجل هالاند حتى الآن 111 هدفًا في 125 مباراة فقط مع مانشستر سيتي.

في موسمه الأول، حقق الرقم القياسي في عدد الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 هدفًا، على الرغم من أنه أقل بكثير من أهداف ديكسي دين البالغة 60 هدفًا مع إيفرتون في موسم 1927-1928.

اختير أفضل لاعب في عام 2023 من قبل وسائل الإعلام في موسمه الأول، وحصل على لقب هداف الدوري مرتين، وبطل إنجلترا مرتين، وكان من أبرز اللاعبين في ثلاثية دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي في عام 2023 والتي سمحت لمانشستر سيتي بمعادلة إنجاز القطب الآخر في المدينة، مانشستر يونايتد الذي حققها في عام 1999.

ويحتل مانشستر سيتي، حامل اللقب في الأعوام الأربعة الأخيرة، المركز السادس فقط في الدوري، بينما يحتل هالاند "فقط" المركز الثاني في ترتيب الهدافين (16 هدفا) خلف مهاجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح المتصدر بأهدافه الـ18.

وفي دوري أبطال أوروبا أيضا، يحتل فريق المدرب الإسباني غوارديولا مرتبة سيئة وهي الـ22 قبل رحلة حاسمة إلى ملعب باريس سان جرمان الخامس والعشرين الأربعاء القادم.