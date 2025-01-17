العالم اليوم - الشيخ محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من الشرع

انتم الان تتابعون خبر الشيخ محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من الشرع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 11:24 مساءً - تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات اتصالا هاتفيا من القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وجرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وجدد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تأكيد موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم استقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها المساعي كافة التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والاستقرار والحياة الكريمة.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر الشيخ محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من الشرع .. في رعاية الله وحفظة