انت الأن تتابع خبر من هو ماهر النعيمي في أغنية "وبسيفك نقطع روسهم" .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا وهروبه إلى روسيا، انتشرت أغنية "بندوسهم بندوسهم، بيت الأسد بندوسهم، يا ماهر يا نعيمي وبسيفك نقطع روسهم"، فمن هو ماهر النعيمي.

يعتبر ماهر النعيمي، من أوائل الضباط المنشقين عن الحرس الجمهوري في 21 أيلول/سبتمبر 2011.

وانضم الرائد المظلي ماهر النعيمي عقب انشقاقه للواء الضباط الاحرار، ليصبح فيما بعد الناطق باسم الجيش السوري الحر. أسس كتيبة معاوية بن أبي سفيان في دمشق في أيلول/سبتمبر 2011، قبل أن ينتقل للعمل في الشمال في وقت لاحق ويشارك في تأسيس ألوية وكتائب أحفاد الرسول.

كما لعب دوراً في تأسيس عدد من المجالس العسكرية الخاصة بالجيش الحر كالمجلس العسكري المؤقت للجيش السوري الحر الذي أسسه برفقة العقيد رياض الأسعد وعدد من الضباط المنشقين في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2011. كما انضم لاحقاً إلى المجلس العسكري الثوري الأعلى بقيادة العميد مصطفى الشيخ المشكل في 6 شباط/فبراير 2012 ، وأصبح ناطقاً باسمه.

ومنذ أواخر 2013 لم يعد للنعيمي أي نشاط واضح على المستوى العسكري أو السياسي، فأين هو؟.