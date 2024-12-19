الرئيس السيسي: مصر لن تألوا جهدا في دعم أهداف منظمة دول الثماني النامية وإعطاء دفعة لأعمالها

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 ديسمبر 2024 06:33 مساءً - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم /الخميس/ أن مصر بصفتها دولة الرئاسة الحالية لمنظمة الثماني النامية، لن تألوا جهدا في دعم أهداف المنظمة وإعطاء دفعة لأعمالها، مشيرا إلى أنه يعول على الدول الأعضاء خلال المرحلة المقبلة للعمل على تطبيق ما تم الاتفاق عليه خلال القمة.

وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي -في ختام الجلسة الخاصة بفلسطين ولبنان، ضمن قمة الثماني النامية بالعاصمة الإدارية- عن تقديره للجميع على روح التعاون التي أبدتها الوفود المشاركة خلال أعمال القمة، وعلى دعم رئاسته لأعمال القمة الذي ساهم في التوصل إلى مخرجات ملموسة نتطلع إلى وضعها موضع التنفيذ.

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن التحديات الجسيمة التي نواجهها اليوم تتطلب تضافر الجهود وتعزيز التشاور والتنسيق وتبادل الخبرات فيما بيننا؛ لصياغة حلول ممكنة تسهم في تخفيف الأعباء الملقاة على كاهلنا وإيجاد أدوات مبتكرة تدعم مسيرتنا التنموية بما يحقق تطلعات شعوبنا في الرخاء والعيش الكريم.

وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن المنظمة وبما تتميز به من ثراء حضاري وثقافي واقتصادي، تمثل محفلا مواتيا لدفع العمل المشترك بين دولنا خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية استنادا إلى روح التعاون والتضامن والمصالح المشتركة.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اختتام أعمال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي.