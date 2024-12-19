العالم اليوم - رسميا.. المنتخب السعودي حاضر في بطولة الكأس الذهبية

انتم الان تتابعون خبر رسميا.. المنتخب السعودي حاضر في بطولة الكأس الذهبية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 19 ديسمبر 2024 08:21 مساءً - تم الإعلان، الخميس، عن دعوة المملكة العربية السعودية للمشاركة كضيف ببطولة الكأس الذهبية لاتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) لنسختي 2025 و2027.

ويأتي هذا الإعلان بعد 8 أيام فقط من اختيار السعودية لاستضافة نهائيات كأس العالم عام 2034.

ومن المقرر أن تقام النسخة المقبلة من بطولة الكأس الذهبية، التي تشارك فيها منتخبات أميركا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، في 14 ملعبا بـ11 منطقة بكل من الولايات المتحدة وكندا، خلال الفترة من 14 يونيو حتى 6 يوليو المقبلين، بمشاركة 16 منتخبا.

وسبق أن شارك في البطولة عدد من المنتخبات من خارج اتحاد كونكاكاف، كضيوف شرف للمسابقة القارية، من بينها البرازيل (1996، 1998، 2003)، وكولومبيا (2000، 2003، 2005)، والإكوادور (2002)، وبيرو (2000)، وقطر (2021، 2023)، وجنوب أفريقيا (2005)، وكوريا الجنوبية (2000، 2002).

وتوجت المكسيك بلقب البطولة 9 مرات، بما في ذلك نسخة عام 2023.

بينما فازت الولايات المتحدة بسبعة ألقاب، من بينها نسخة عام 2021، في حين حصلت كندا على الكأس مرة وحيدة عام 2000.

يذكر أن منتخبات كندا وكوراكاو وجمهورية الدومينيكان والسلفادور وهايتي والمكسيك وبنما والولايات المتحدة صعدت لبطولة الكأس الذهبية العام المقبل.

وكشف اتحاد كونكاكاف أن قرعة البطولة سوف تقام في العاشر من أبريل المقبل.