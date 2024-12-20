سر القلي المقرمش لبطاطس لذيذة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 20 ديسمبر 2024 01:54 صباحاً - الخطوات الأساسية لتحضير بطاطس مقرمشة

تُعد البطاطس المقلية من الأطباق الشهية التي يفضلها الكثير منا، ولكن الوصول إلى القرمشة المثالية قد يتطلب القليل من الممارسة وبعض الأسرار الصغيرة. فيما يلي سنستعرض معًا بعض الخطوات التي تساعدك في تحضير بطاطس مقلية بنكهة لذيذة وقرمشة لا تُقاوم.

اختيار البطاطس المناسبة

النوع المناسب من البطاطس يلعب دورًا كبيرًا في تحقيق القرمشة المطلوبة. يُفضل استخدام البطاطس ذات النسبة العالية من النشا مثل النوع “روست” أو “يوكون جولد”. هذا النوع يُعطيك قشرة خارجية مقرمشة عند القلي.

التحضير والتقطيع

تأكد من غسل البطاطس جيدًا لإزالة الأوساخ، ثم قشرها وقطعها إلى أصابع متساوية الحجم. الحجم المتساوي يضمن نضج القطع بنفس المعدل والحصول على قرمشة مثالية.

النقع والتجفيف

هذه الخطوة هي أساسية لضمان القرمشة. قم بنقع البطاطس المقطعة في ماء بارد لمدة تصل إلى 30 دقيقة. يساعد النقع على التخلص من النشاء الزائد الذي يمكن أن يُسبب تكتل البطاطس. بعد النقع، جففها تمامًا باستخدام مناشف ورقية نظيفة.

القلي على مرحلتين

تعتبر طريقة القلي على مرحلتين من أسرار القرمشة للبطاطس. قم بقلي البطاطس أولاً في زيت مُسخن إلى 160 درجة مئوية لمدة 5-6 دقائق حتى تصبح طرية ولكن غير محمرة. اخرجها من الزيت واتركها لتبرد قليلاً. لاحقًا، اقليها مرة أخرى في زيت مُسخن إلى 190 درجة مئوية حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.

التصفية والتقديم

بعد القلي، ضع البطاطس على مناشف ورقية لتصفية الزيت الزائد. يُفضل تقديمها فور الانتهاء من القلي للحفاظ على القرمشة. يمكنك إضافة الملح والتوابل حسب الرغبة، وبعض الأعشاب الطازجة مثل الزعتر أو الروزماري لمزيد من النكهة.

أفكار إضافية للتقديم

لإضافة لمسة فريدة إلى البطاطس المقلية، يمكنك تجربتها مع بعض الصلصات الخاصة مثل:

صلصة الجبن الذائبة

الكاتشب الحار

صلصة الثوم بالأعشاب

باتباع هذه الخطوات البسيطة، ستتمكن من إعداد بطاطس مقلية لذيذة ومقرمشة تستمتع بها أنت وعائلتك في كل مرة!