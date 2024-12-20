نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "Scream 7".. كورتني كوكس تعود رسميًا وسط انسحاب المخرج وأزمات متصاعدة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تعود النجمة العالمية كورتني كوكس لتجسد دور الصحفية "جيل ويذرز" في الجزء السابع من سلسلة الرعب الشهيرة Scream، لتكون الشخصية الوحيدة التي حافظت على ظهورها في جميع الأجزاء حتى الآن.

وأكد موقع Variety رسميًا مشاركتها، بعد أسابيع من تصريحها بأن عودتها لم تكن محسومة.

في المقابل، كشفت شركة Paramount Pictures عن موعد عرض الفيلم، الذي تقرر طرحه في 27 فبراير 2026، وفقًا لما أورده موقع "NME".

لكن العمل لم يخلُ من التحديات، حيث أعلن المخرج كريستوفر لاندون انسحابه من المشروع عبر منشور على منصة X، واصفًا التجربة بأنها "وظيفة الأحلام التي تحولت إلى كابوس". كما أبدى احترامه لإرث مخرج السلسلة الأصلية ويس كرافن والمؤلف كيفن ويليامسون.

وأثارت سلسلة Scream 7 جدلًا واسعًا منذ نوفمبر الماضي، خاصة بعد طرد الممثلة ميليسا باريرا بسبب تعليقاتها حول الهجمات على غزة، ما أدى إلى انسحاب زميلتها جينا أورتيغا.

ومع هذه الأحداث المتلاحقة، يظل السؤال: هل سيتمكن الفيلم من تجاوز التحديات واستكمال إرثه كواحد من أعظم أيقونات الرعب السينمائي؟