نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد بتشان يشعل حماس جمهوره ويكشف عن أغنيته الجديدة "روح" بألحان محمد شحاته عبر إنستجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاجأ الفنان أحمد بتشان جمهوره ومتابعيه على منصات التواصل الاجتماعي بالإعلان عن أغنيته الجديدة المرتقبة "روح"، التي يتعاون فيها مع نخبة من أبرز صناع الموسيقى، في مقدمتهم الملحن المبدع محمد شحاته.

ونشر بتشان عبر حسابه الرسمي على إنستجرام مقطعًا قصيرًا من الأغنية، مرفقًا بتعليق حماسي قال فيه: "استعدوا لسماع شيء مختلف تمامًا! أغنية "روح" قريبًا"، مما أشعل حماس متابعيه الذين تفاعلوا بالآلاف مع المنشور، معربين عن تشوقهم لسماع العمل الكامل.

الأغنية التي ينتظرها عشاق بتشان تأتي بكلمات الشاعر الموهوب حسام سعيد، وألحان محمد شحاته، وتوزيع موسيقي من توقيع الموزع الشهير توما، ما يعد بعمل متكامل يجمع بين العاطفة القوية والجودة الموسيقية العالية.

وتميز الفيديو الذي نشره بتشان بأسلوب بسيط وجذاب، ركز فيه على إيصال أجواء الأغنية وإحساسها الراقي، ليمنح المتابعين لمحة صغيرة عن العمل المنتظر. وقد أثارت الخطوة أصداء إيجابية واسعة بين محبيه، الذين عبروا عن حماستهم الكبيرة عبر التعليقات التي جاءت مشجعة ومليئة بالتوقعات.

من المتوقع أن تحقق الأغنية نجاحًا كبيرًا، خصوصًا أن بتشان قد أثبت في السنوات الأخيرة مكانته كواحد من أبرز المطربين الشباب في الساحة الفنية، بفضل أعماله التي تجمع بين الإحساس المرهف والأسلوب الغنائي الحديث.

