انت الأن تتابع خبر طريقة عمل دلكة الذرة للبشرة في المنزل .. بياض وتفتيح خرافي !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من ضمن الموضوعات التي قد تحظى باهتمام من جانب النساء بشكل عام هي التي تتحدث بشكل رئيسي عن الجمال وما به من تفصيلات معقدة تهتم بها المرأة بكل مراحلها من أجل الوصول إلى النتائج المرغوبة والتي تتمثل في الحصول على أفضل بشرة ممكنة على سبيل المثال من خلال استعمال بعض الوصفات المجربة والتي تعد ذات نتائج مبهرة في عملية تفتيح وتبييض البشرة وهو الامر الذي سنعمل من خلال ما يلي من سطور على أن نوضحه كما يلي .

مكونات عمل دلكة الذرة في المنزل

كوب من دقيق الذرة.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

2 ملعقة من القرنفل المطحون.

كوب من الترمس المطحون.

ملعقة من زيت اللوز.

كوب من الماء.

كوب من الحمص المطحون.

2 ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من زيت السمسم.

طريقة التحضير