نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. تعرف على آخر التطورات الصحية لـ بشير الديك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد السيناريست الكبير بشير الديك، أحد أعمدة الفن السينمائي المصري، لتصدر محركات البحث بعد أن كشفت ابنته دينا عن تفاصيل صادمة بشأن تدهور حالته الصحية داخل إحدى المستشفيات الخاصة. وأشارت إلى تعرضه لإهمال طبي، مما أثار موجة من الغضب والتعاطف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت دينا عبر "فيسبوك" صباح الخميس أن والدها، الذي بدأ يظهر تحسنًا طفيفًا، تراجعت حالته الصحية بشكل كبير. وأوضحت: "للأسف حالته بتتدهور بسبب الإهمال.. ذراعه متورم جدًا وبيؤلمه، وماحدش كان واخد باله رغم وجوده في العناية المركزة".

وأضافت دينا أن والدها فقد القدرة على مضغ الطعام أو البلع، مما اضطر الأسرة لمراجعة الأدوية المقدمة له، إلا أن الردود جاءت صادمة، حيث صرح أحد الأطباء: "لو مش قادرين على المصاريف، روحوا مستشفى تانية"، وهو ما وصفته الأسرة بأنه تعامل "غير إنساني" و"غير مهني".

هذا، وتخطط الأسرة لنقل الديك إلى مستشفى آخر، داعين الجمهور إلى التضرع بالدعاء لشفائه. وعبّرت دينا عن أملها في تجاوز الأزمة قائلة: "إن شاء الله نخرج من النفق المظلم ده على خير".

يذكر أن بشير الديك، الذي يعد من أبرز كتاب السيناريو في تاريخ السينما المصرية، قدّم العديد من الأعمال الخالدة مثل "سواق الأتوبيس"، "ضد الحكومة"، و"ناجي العلي". وتأتي أزمته الصحية لتلقي الضوء مجددًا على جودة الخدمات الطبية حتى في المستشفيات المعروفة.