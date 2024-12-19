انت الأن تتابع خبر وصفة بمليون جنيه..حطي الرمان على النار ووفري فلوسك..وصفة ممتازة بمكونات من المنزل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دبس الرمان من أفضل أنواع الصلصات التي يمكنك استخدامها في المنزل، حيث أصبح يمكنك تحضيره بنفسك، حرصنا من خلال موقعنا بوابة الزهراء التعرف على مكونات وطريقه عمل دبس الرمان من خلال هذا المقال بشكل تفصيلي.

دبس الرمان

يعتبر دبس الرمان من أهم ما يمكنك استخدامه للحصول على افضل وصفة حيث أن دبس الرمان يعطي افضل مذاق ممكن، حيث يمكنك استخدامه مع مختلف الأطعمة ما بين المشويات وغيرها ويمكنك استخدامها بكل بساطة.

طريقة عمل دبس الرمان في المنزل

هناك عدد كبير من ربات المنازل يحرصن على استخدام دبس الرمان، يمكنك أن تقوم بتجهيز دبس الرمان فى المنزل بدلا من شراء بمبلغ باهظ من خلال مجموعة من الخطوات التي تتمثل فيما يلي في البداية بما يلي:

نقوم في البداية لتقشير الرمان نقوم بعمل عصير الرمان بكمية 6 أكواب كاملة.

نضيف كوب من العصير الليمون ونضع الخليط على النار