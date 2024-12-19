عمر مرموش “لاعب الشهر” في الدوري الألماني

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 19 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - توج المصري، عمر مرموش، لاعب آينتراخت فرانكفورت، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني، عن شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأشار الموقع الرسمي للدوري الألماني إلى أن مرموش كان له دور كبير في وضع آينتراخت فرانكفورت في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني.

وتمكن النجم المصري من تسجيل 4 أهداف وصنع مثلها، خلال الشهر الماضي..

وتعد هذه المرة هي الثانية، التي يحصل فيها مرموش على جائزة “لاعب الشهر” حيث كان قد حصدها في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.