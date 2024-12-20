استكملت، الخميس، مباريات دور الـ 16 في كأس إيطاليا بكرة القدم بلقاء إنتر ميلان وأودونيزي، والذي انتهى بفوز إنتر ميلان 2-0.

نشكركم على متابعتكم خبر كأس إيطاليا… النتائج الكاملة لدور الـ 16 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام