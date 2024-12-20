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كأس إيطاليا… النتائج الكاملة لدور الـ 16

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 20 ديسمبر 2024 12:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت، الخميس، مباريات دور الـ 16 في كأس إيطاليا بكرة القدم بلقاء إنتر ميلان وأودونيزي، والذي انتهى بفوز إنتر ميلان 2-0.

نتائج مباريات دور الـ 16
إنتر ميلان × أودونيزي 2-0
بولونيا × مونزا 4-0
ميلان × ساسولو 6-1
فيورنتينا × إمبولي 2-2 وبالترجيح 3-4
لاتسيو × نابولي 3-1
جوفنتوس × كالياري 4-0
أتلانتا × تشيزينا 6-1
روما × سامبدوريا 4-1

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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