الدوري البلجيكي (19): ميشيلين في ضيافة فيستيرلو

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 20 ديسمبر 2024 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الجمعة، فريقا فيستيرلو وميشيلين الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، في افتتاح مباريات الجولة التاسعة عشرة من الدوري البلجيكي بكرة القدم.

يتواجد فريق فيستيرلو قبل هذه المباراة في المركز العاشر بـ 22 نقطة (6 فوز، 4 تعادلات، 8 خسارات)، فيما يتواجد ميشيلين في المركز السابع بـ 25 نقطة (7 فوز، 4 تعادلات، 7 خسارات).

ويتصدر فريق جينك ترتيب فرق الدوري البلجيكي بـ 38 نقطة، يليه كلوب بروج بـ 37 نقطة، أندرلخت بـ 33 نقطة، رويال أنتويرب بـ 28 نقطة، ولكل من سانت جيلواز وجينت 27 نقطة.