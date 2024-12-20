العراق تُعلن إعادة 1905 عسكري وموظف سوري إلى بلادهم

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 20 ديسمبر 2024 07:54 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع العراقية إعادة 1905 عسكريين وعشرات من الموظفين المدنيين السوريين، ممن لجأوا إليها خلال الأحداث الأخيرة.

وأوضحت القيادة أنه تم تسليمهم بشكل أصولي إلى قوة حماية من الجانب السوري في منفذ القائم الحدودي بين البلدين الا أن الأسلحة التي كانت بحوزة التشكيل السوري محفوظة في وزارة الدفاع العراقية وسيتم تسليمها إلى الحكومة السورية الجديدة حال تشكيلها.

وذكر بيان القيادة أن منتسبي الجيش السوري ضباطا ومراتب، فضلا عن موظفي وحراس منفذ البو كمال السوري الذين يبلغ عددهم 36 موظفاً سورياً كانوا قد لجأوا إلى القوات العراقية وطلبوا الدخول إلى الأراضي العراقية على خلفية الأحداث الأخيرة في سوريا، وسمح لهم بالدخول لأسباب إنسانية.